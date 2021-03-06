Samanyolu Haber /Politika / Feyzioğlu, Saray ağzı ile konuşmaya devam ediyor /06 Mart 2021 16:18

Feyzioğlu, Saray ağzı ile konuşmaya devam ediyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Anayasa'da ve kanunlarda yazan temel hakların hayatta da uygulanmasını, uygulamada ihmali olanların da bu ihmalin sonuçlarını görmesini sağlayacağını iddia etti.

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Anadolu Ajansı'na konuşan Feyzioğlu, adeta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın sözcüsü gibi açıklamalar yaptı.

Feyzioğlu, "Eylem Planı'nın en büyük özelliği; evet çok büyük cümleler de var ama bir de somut sorunu tespit edip ona somut çözümü getiren çok sayıda başlığı, alt başlığı var. Bunları yok sayamazsınız." diye konuştu.

Bu plan 'hangi' halkayı tamamlıyor

Eylem Planı'na ilişkin genel bir değerlendirme yapan Feyzioğlu, "Anayasa'da ve kanunlarımızda şu an itibarıyla yazan temel hakların hayatta da uygulanmasını, uygulamada ihmali olanların da mesela tayin ve terfisinde bu ihmalin sonuçlarını görmesini sağlayacak. Yetmez mi? Yani o cümlelerin insanların hayatında etkili olmasını sağlayacak. Zincirin halkası bu. Burada ihtiyaç sahibi var, burada o güzel cümle var. İyi de bu ikisi buluşmuyor. Bu plan o halkayı tamamlıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Can: Eylem Planı, işin esasından çok teknik düzenlemeler

Anayasa profesörü Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı eylem planının "işin esasından çok teknik düzenlemeler" olduğu görüşünde.

Eylem planında "bir sürü iyi niyet ifadesi" olduğunu belirten Prof. Dr Osman Can, euronews'e yaptığı açıklamada "Orada sık sık değer yargılarına atıf var ama zaten bu konularda sorun olmadığını düşünüyorlar, yani oradaki bu kavramların yer alması burada sorun olduğuna ilişkin değil. Yani KHK ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorlar, HSK'ya bir eleştiri yok o yüzden onlar adalet ya da eşitlik kavramlarını ele alıp değerlendirirken aynı şeyi kastetmiyorlar. Mesela eşitlik, daha fazla özgürlük derken kendilerine oy veren insanların ufak tefek sıkıntılarını kastediyorlar." diyor.
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