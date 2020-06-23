Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Ankara’ya alınmayan ve dünden beri bekleyişlerini sürdüren baro başkanları, 27 saat sonra kendileriyle görüşmeye gelen Metin Feyzioğlu’nu alana sokmadı. Kol kola girerek barikat oluşturan baro başkanları sırtlarını Feyzioğlu’na dönerek protesto etti.





“Birliği bozduğunuz için olabilir”





Feyzioğlu’nun “Geçmiş olsun demeye geldim” sözlerine tepki gösteren baro başkanları “Çok teşekkür ederiz, sayenizde oldu bunlar" dedi. Feyzioğlu ise, “Benim sayemde olmadı ama birliğimizi bozduğunuz için olabilir” karşılığını verirken baro başkanları ise, “Birliğimizi siz bozdunuz” dedi. Baro başkanları, tartışmanın devamında Feyzioğlu’na “Gölge etmeyin sayın Başkan” diyerek “Savunma susmadı susmayacak” sloganları attı.





Baro başkanlarını “birliği bozmakla” suçlayan Feyzioğlu’na “Baroları terörize ederek bu noktaya getiren sizsiniz” sözleriyle tepki gösteren baro başkanları Feyzioğlu’na “Bize terörist denirken neredeydiniz” diye sordu.





Feyzioğlu: “Hem bakanlıklarda çalışıp hem burada olamam”







Feyzioğlu ziyaret sırasında gazetecilere şu açıklamayı yaptı:





“Burada eğer insanları sabaha kadar soğukta, yağmurda bekletirseniz en yumuşak insanların bile radikalleştiğini görürsünüz. Devletimizin kucaklaması lazım radikalleştirmek marifet değil. Yanlış olmuş. Elbette onlar en yakınında bulundukları baro başkanına gidecekler. Hepsini çok seviyorum ve onlar bana kızsalar da, ben onlar ile aynı fikirde olmasam da haklarını korumak için durmaksızın mücadeleye devam edeceğim. Mücadele yöntemimiz ayrı olabilir. Bir mücadele yöntemi diyalogtur, anlatmaktır ben o yolda devam edeceğim. Neredeydin diyorlar. Hem bakanlıklarda çalışıp hem burada olamam.”