Samanyolu Haber /Gündem / Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor /10 Nisan 2021 17:14

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Çizgisini değiştirip, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak dikkatleri üzerine çeken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bu sefer de Erdoğan'a övgüleriyle gündeme geldi. Feyzioğlu "Tayyip bey gerçek bir insan. Plastik değil. Gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gülümsüyor” dedi.

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Çoklu baro yasasıyla koltuğunu garantiye alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı adeta öve öve bitiremedi. İki isim arasındaki görüş farkı Danıştay töreninde zirve yapmış ve Erdoğan Feyzioğlu'na “Yalan söylüyorsun edepsizlik yapıyorsun” diyerek tepki göstermişti. Sonrasında çizgisini değiştiren Feyzioğlu Erdoğan’la ilgili, “Tayyip bey gerçek bir insan. Plastik değil. Gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gülümsüyor” dedi.

Erdoğan’ın açıkladığı ve kamuoyu tarafından eleştirilen hukuk reformunu “Yıldızlara çıkacağız” sözleriyle destekleyen TBB Başkanı Feyzioğlu, katıldığı bir programda Erdoğan için övgü dolu sözler kullandı. 

Feyzioğlu, “Tayyip bey gerçek bir insan. Plastik değil. Bir siyasetçi tipi vardır. Öfkesi sevgisi duygulanması hep rol icabıdır. Tayyip bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor. Gerçekten gülüyor gülümsüyor. Bence çok önemli bir özellik bu siyasetçi için” ifadelerini kullandı. Feyzioğlu’nun sözleri üzerine sosyal medyada “Burhan Kuzu’nun veliahtı” yorumu yapıldı.

11. CUMHURBAŞKANI GÜL SAKİNLEŞTİREMEMİŞTİ

11 Mayıs 2014 tarihinde Danıştay’ın kuruluş yıldönümünde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun sözlerine sinirlenen Erdoğan, “Yalan söylüyorsun edepsizlik yapıyorsun” diyerek koltuğundan kalktı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kolundan tutup sakinleştirme çabalarına rağmen salonu terk etmişti. O günden sonra Feyzioğlu, Erdoğan’ın politikalarını desteklemeye başladı.



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