Fidan, Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı

Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.









Göreve teslim eden Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Türk hariciyesi bir an bile tedirginlik göstermiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katıldım. Bayrak dışişleri bakanı olarak nasip oldu. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türkün olduğu her yerde devlet devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Büyük bir sorumluluktu. Bayrağı devretme sırası bize geldi."





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise şunları söyledi:





"Devletimizin milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim."