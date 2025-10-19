Fidan, Erdoğan'ı övmek isterken öyle bir açık verdi ki... Sosyal medyanın diline düştü

Hakan Fidan, Erdoğan’ın “yerli ve milli” olarak tanıttığı KAAN uçağının ‘motoru yok’ açıklamasıyla AKP’lilerin tepkisini çekmişti. Sözleri ile gündem olan Fidan hükümetin yayın organlarından Ülke TV’de Cumhurbaşkanı’na övgüler dizmesiyle yine haber oldu.





HERKES AYNI SORUYU SORDU: '15 TEMMUZ'DA NEDEN ARAMADIN?'

Fidan, “Acil konular olur gece uyandırmamız gereken. Bunu kaç defa yaptım bilmiyorum. Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı. Hiçbir zaman arayıp da bir defa bile ben bir meselemi o gece kendisine söylemediğimi hatırlamıyorum. Muhakkak açar ve hiçbir zaman için de ben niye uyandım demez. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmazlık etmez mi?” ifadesini kullandı.





Hakan Fidan’ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve kamuoyu şu sorunun cevabını aradı: “Madem Cumhurbaşkanı’na bu kadar yakın çalışıyorsun ve gece bile uykusundan uyardırıyorsun; 15 Temmuz gecesi neden aramadın? Erdoğan, 15 Temmuz'u neden ‘eniştesinden’ öğrenmek zorunda kaldı?”





Erdoğan, 15 Temmuz’la ilgili yaptığı açıklamada 15 Temmuz'u eniştesinden öğrendiğini söylemişti. Erdoğan, bununla da yetinmemiş, o gece Hakan Fidan’a ulaşamadığını anlatmıştı. Sözde bir ‘darbe’ oluyordu ama ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin istihbaratının başında bulunan kişiye ulaşamıyordu! Sadece Erdoğan değil; o gece dönemin başbakanı Binali Yıldırım da kendisine bağlı olan MİT’in başındaki Hakan Fidan’a ulaşamamıştı.





Hakan Fidan’ın Ülke TV’de yaptığı ve yukarıda aktarılan son açıklamalar doğal olarak akıllara bu soruyu getirdi: “15 Temmuz’da neredeydin? Cumhurbaşkanı’na ya da o dönem bağlı olduğun başbakana neden haber vermedin?”





Bu soruları cevabı aradan geçen 9 yıla rağmen hâlâ verilemedi. Zira ne darbenin en kilit isimleri Hakan Fidan ne de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar mahkemelere gidip ifade vermedi. Çünkü Erdoğan, iki ismi de korumasına aldı ve mahkemeye ya da Meclis Araştırma Komisyonu’na ifade vermelerini engelledi.





15 Temmuz sonrası Hakan Fidan ve Hulusi Akar terfi ettirilmişti. Fidan Dışişleri Bakanı yapıldı; Hulusi Akar ise Milli Savunma Bakanı oldu. Biri 15 Temmuz'dan haberi bile olmayan’ milli istihbaratın başındaydı; diğeri de (sözde) darbe yapmaya kalkışan ordunun başındaki isim! Sorgulanması, hesap sorulması gereken iki isim Erdoğan tarafından ödüllendirildi!