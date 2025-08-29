Samanyolu Haber /Gündem / Fidan, Erdoğan'ın yerine göz mü koydu: Yeni Akit veliaht ilan etti, TGRT yayına çıkardı /29 Ağustos 2025 09:52

Fidan, Erdoğan'ın yerine göz mü koydu: Yeni Akit veliaht ilan etti, TGRT yayına çıkardı

Yandaş Yeni Akit'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yerine gelecek isim olarak işaret ettiği Hakan Fidan, yandaş TGRT'de yayına çıktı. Fidan, icraatlerini övdü.

SHABER3.COM

AKP iktidarında bir klik kavgası başladığı iddia edildi. İktidarın önde gelen 'trol' hesapları kapatıldı. İktidar kanadının içinde bunlara karşı tepkiler oluşmaya başladı. Gazeteci Fatih Altaylı, eski ve yeni AKP kavgasının başlandığını artık bunun gözle görülür hale geldiğini ifade etti.

Yandaş Yeni Akit, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 'emekli ol' çağrısı yaptı. Akit Yazarı Yüksel Tokur, bir de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı olması için işaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de son dönemde sık sık Hakan Fidan'ın dış politikadaki tavırları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden eleştirmeye başladı.

Yeni Akit'in çıkışının hemen ardından yine yandaş medyadan TGRT Haber'e konuk olan Fidan, Özel'in kendisini neden eleştirdiği sorusuna yanıt verdi. Erdoğan'ın veliahtı olarak işaret edilen Fidan icraatlerini övdü. 

"Ben iç politik konuları çok yakından da aynı zamanda takip ediyorum. ekonomi olsun, diğer konular olsun ama biz ben bir takım oyuncusuyum. Bu takımdaki yerim de dış politika konusu, takım kaptanımız, Cumhurbaşkanımız. Ve her arkadaşımız, her kabine üyemiz gerçekten kendi bulunduğu köşeyi en iyi şekilde muhafaza ediyor. Görevini yerine getirmeye çalışıyor. Ben takımdaki rolümü dış politikayla ilgili dış güvenlikle ilgili rolümü en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışıyorum. Çünkü üzerimizde bir emanet var. Yani bu emanet dediğim gibi bir gaflet içerisinde olduğumuz zaman memleketimize, milletimize ağır bedeller ödetecek bir konu. Bu konuyu çoğu zaman iç politikada ucuz siyasi konulara malzeme yapmamaya çalışıyoruz. İşte az önce örneğini verdik. Yunanlı siyasetçilerin düştüğü hatalara düşmemeye çalışıyoruz. Daha böyle yukarıdan stratejik bir vizyonla ama profesyonel kadrolarla çalışarak. Yani gerçekten Dışişleri Bakanlığı'nda çok ciddi profesyonel kadrolar var. Emeği çok olan insanlar var. Aynı şekilde dış güvenlikle ilgili konulardaki arkadaşlar Silahlı Kuvvetler, MİT çok son derece iyiler. Dış ticaretle ilgili arkadaşlar ilerler. Yani yoğun bir kadroyla yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Dışarıya yönelik ve çaba içerisindeyiz"


