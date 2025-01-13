Samanyolu Haber /Gündem / Fidan ve Lavrov görüştü: Konu enerji güvenliği /13 Ocak 2025 16:14

Fidan ve Lavrov görüştü: Konu enerji güvenliği

Rus ve Türk dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde bölgesel konularla birlikte ağırlıklı olarak enerji güvenliği ele alındı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu görüşme, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya taşınmasının durdurulmasının ardından gerçekleşti. Beş yıllık “Gazprom” ve “Naftogaz” sözleşmesinin süresinin dolmasıyla birlikte gaz tranziti sona erdi.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptıkları telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel meseleleri, özellikle Ukrayna’daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan enerji güvenliğini tehdit eden eylemlere karşı uyarıda bulundu ve bu tür risklerin önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Moskova, anlaşmayı uzatmaya hazır olduğunu belirtmişti, ancak Kiev bu teklifi reddetti. Ukrayna Enerji Bakanlığı, tranzitin durmasını “tarihi bir olay” olarak nitelendirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın gaz üzerinden “ekstra milyarlar kazanmasına” izin vermeyeceklerini ifade etti.

Türkiye’nin Gaz Tedarik Teklifi

Türkiye, enerji krizine yönelik bir çözüm önerisiyle Avrupa’ya gaz tedariki konusunda devreye girdi. Ocak ayı başında Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ülkenin Trans-Balkan Gaz Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa’ya yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz tedarik etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak bu teklifin hayata geçebilmesi için Avrupa ülkelerinin “siyasi irade göstermesi ve taahhütlere bağlı kalması” gerektiğini belirtti.

Suriye’de Ulusal Diyalog Çağrısı

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki krizin çözümüne yönelik atılabilecek adımlar da masaya yatırıldı. Lavrov ve Fidan, Suriye’de tüm siyasi, etnik ve mezhepsel güçlerin yanı sıra ilgili dış aktörlerin de katılımıyla kapsayıcı bir ulusal diyalog süreci başlatılması gerektiğini ifade etti.
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