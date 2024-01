Fidan'dan PKK ve KYB'ye tehdit

Türkiye'de zemin kaybeden PKK'nın faaliyetlerini ağırlıklı olarak sınır ötesine taşımak zorunda kaldığını ifade eden Bakan Fidan, "Biz de sınır ötesinde yürüttüğümüz terörle mücadele stratejimizde de önemli ve yeni adımlar attık. (...) Bu strateji doğrultusunda terörü kaynağında bertaraf ediyoruz. Suriye ve Irak ayrımını ortadan kaldırdık, nereden gelirse gelsin örgütü her iki alanda da aynı anda hedef alıyoruz" diye konuştu.





"Terörle mücadele diplomasimizi PKK'nın Suriye, Irak ve İran'da silahlı varlığı bulunduğu ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede siyasi ayağı olduğu gerçeğini dikkate alarak şekillendirmekteyiz. Bu bağlamda PKK'nın Suriye ve Irak‘taki mevcudiyetini yok etme gayretlerimizi, bölgesel ilişkilerimizin merkezine konumlandırmaktayız. Zira örgüt Suriye ve Irak'ta güç ve siyasi bölünmüşlükten istifade ile zemin kazanmıştır. Irak sahasında Kandil, Metina gibi dağlık bölgelerin yanı sıra Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Kerkük'teki sivil yerleşim alanları da terör örgütünün varlık gösterdiği bölgeler haline gelmiştir. PKK ayrıca DEAŞ'ın Irak’ta mevcudiyetini kaybetmesi ile oluşan güç boşluğu istismar etmiş, kendi nüfusunda bu alanlara kaydırmıştır."





DW Türkçe'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesi'nde sürdürdüğü "Pençe-Kilit Harekatı" operasyonları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nu bilgilendirdi.Muhalefet, söz konusu bölgede 22-23 Aralık'ta 12 asker, 12 Ocak'ta da dokuz askerin çatışmalar neticesinde hayatını kaybetmesi üzerine TBMM'ye asker ölümleriyle ilgili bilgi verilmesi talebinde bulunmuştu.Fidan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada PKK'nın, Türkiye'de silahlı varlığını kaybettiğini ve ülke içindeki faaliyetini minimum düzeye indirdiğini belirterek, "Ülkemizin her bölgesi emniyet ve güven duygusu içerisinde yaşanır hale gelmiştir. Örgüt artık Türkiye'den daha çok Suriye'nin ve Irak'ın milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir" dedi.Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) "yaptırımlara rağmen PKK'ya tutumunu değiştirmemesi halinde" ileri düzeylerde tedbirler alınacağını ifade eden Fidan şöyle devam etti:"PKK'nın bir yandan DEAŞ'ın boşalttığı alanlara yerleşirken diğer yandan da da kısmi iş birliğini sürdürdüğü de görülmektedir. Terör örgütleri arasında Kerkük mücaviri başta olmak üzere aidiyeti ihtilaflı bölgelerde herhangi bir çatışma yaşanmaması bu durumun en açık kanıtıdır. Merkezi Irak Hükümeti ile Erbil arasındaki uyuşmazlık bölgede üstü kapalı devam eden Sünni ve Şii ayrışması PKK tarafından istismar edilen Irak'taki başlıca konulardan. Ayrıca KYB'nin (Kürdistan Yurtseverler Birliği) Süleymaniye ve mücavirinde PKK'ya alan açması örgütün bu bölgede giderek güçlenmesine neden olmuştur. Aidiyeti ihtilaflı bölgelerde Peşmerge, sahadaki varlığın azalması da bir takım Iraklı bazı milis kuvvetlerle PKK arasında taktiksel ilişkiler kurulması sonucunu vermiştir. KYB'nin Suriye'deki PKK-YPG unsurlarına eğitim verdiği, Irak'ın kuzeyinde düşen SDG helikopterleri ve Arbad havalimanı hadiseleri ile iyice açığa çıkmıştır. Bu durum KYB ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını da ortaya koymaktadır. Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen PKK'ya tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz."Hakan Fidan konuşmasında Irak ve Suriye sahasındaki operasyonların, "Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, komşuların egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak kesin istihbarat ve keşif bilgilerine dayanan nokta atışlarla icra edildiğini" kaydetti."Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarımızla iş birliği halinde terörle mücadele diplomasimizi hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmekteyiz" diye konuşan Dışişleri Bakanı Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:PKK'nın Irak'ta siyasi nüfuzunu arttırma gayreti içerisinde olduğunu belirten Fidan, "PKK bağlantılı siyasi görünümlü bazı oluşumların Irak ve parlamentolarında farklı isimler altında seçimlere gitme teşebbüslerinde bulunduğunu görüyoruz" dedi.Irak'ta tüm yetkili aktörlere temas halinde olduklarını kaydeden Hakan Fidan, "Bu bağlamda Ağustos 2023'teki Irak ziyaretimizde her kesimden yetkili ve siyasi aktörlerle görüşme fırsatımız oldu. PKK varlığının her şeyden önce Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine tehdit oluşturduğunu en açık dille ifade ettik. Bu konuda herhangi bir itiraz duymadık. Esasen Sudani hükümeti terörle mücadelede daha yapıcı bir tavır sergilemektedir. PKK dahil silahlı örgütlerinin Irak'ın egemenliği refahı için büyük bir tehdit olduğunu kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.