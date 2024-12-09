Fidan'dan yeni açıklama: 'Suriyelilerin geri dönüşü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da 15. Büyükelçilik konferansının açılışında açıklamalarda bulundu.





Fidan, açıklamalarında Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlere "Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşmasına destek" çağrısı yaptı.





Fidan, "Suriye’nin geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.





Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün Suriye’de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı oldu. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşmasına destek vermesini bekliyoruz. Bütün gayretlerimize rağmen rejim halkıyla barışma yoluna gitmedi.





Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Tüm taraflarla diyaloğu sürdürmekteyiz. Türkiye bundan sonrada Suriye’nin toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı için üzerine düşeni yapacaktır.





Suriye’nin geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmaları sürdüreceğiz.







