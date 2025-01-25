Samanyolu Haber /Dünya / FIDE Rus sporcuların müsabakalara katılımına izin verdi /25 Ocak 2025 14:45

FIDE Rus sporcuların müsabakalara katılımına izin verdi

Uluslararası Satranç Federasyonu Genel Kurulu (FIDE), Rus ve Belaruslu sporcuların FIDE organizasyonunda düzenlenecek müsabakalara katılımına izin verdi.

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Böylece FIDE Konseyi, diğer kararlarının yanı sıra, 18 yaş altı tarafsız sporcular ve engelli kişilerden oluşan Rusya ve Belarus takımlarının, yürürlükteki tüm kuralların uygulanması kaydıyla katılımına izin verilmesine karar verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) Rus sporcuların gençler takım turnuvalarına katılımına izin verme kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Peskov, TASS’a yaptığı açıklamada, “Bu, ileriye doğru atılmış iyi bir adım. Şüphesiz, bu karar genç satranççılarımızın önemli turnuvalara katılmalarına ve ustalık seviyelerini artırmalarına olanak tanıyacak” dedi.

Peskov, Rusya’nın sporcularının uluslararası yarışmalara katılımını sağlamak için “sabırlı bir çalışma” yürütmeye devam edeceğini vurguladı. “Başlangıçta tarafsız bir statüde olsa da önemli olan oynamaya başlamak ve uluslararası spor hayatına geri dönmektir,” ifadelerini kullandı.

FIDE, 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, 18 yaş altı gençler takım turnuvalarına Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız bir statüde katılmasına izin verdiğini duyurmuştu.

Rus ve Belaruslu sporcular, Şubat 2022’den bu yana bireysel turnuvalarda tarafsız bir statüde, bayrak ve milli marş olmadan mücadele ediyor.
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