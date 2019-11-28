Fidye için kaçırılan esnafın avukatı: Müvekkilim savcılıkta suçlu muamelesi gördü

İzmir Yeşilova esnaflarından Adem Özdaman (33), kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak, ailesinden 2 milyon dolar fidye istenmişti. Olayın ardından emniyet ve jandarma yaptığı çalışma sonucunda adam kaçırma, tehdit ve darp suçu işleyen 6 kişilik çete yakalanmıştı. Mahkemeye çıkartılan 6 kişiden 5 tutuklanmış ve bir adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.









Hakkında cemaat soruşturması bulunan Adem Özdaman’ın, son zamanlarda MİT tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen adam kaçırma olaylarına benzer bir yöntem ile kaçırılması dikkat çekmişti. Özdaman’ın avukatı kaçırılma olayına ve sonrasında savcılıkta yaşanan tüm olayları bir basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı.





Avukat Abdi Yaşar’ın basın açıklaması;

Müvekkilim Adem Özdaman, kimliği belirsiz silahlı ve maskeli kişiler tarafından 16 Kasım gecesi saat 23.00 civarında evinin önünden kaçırılmıştır. Eşi ve kardeşinin durumu şahsıma bildirmesi üzerine, tarafımdan Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Jandarmaya bilgi verilmiştir.





Bu olayın akabinde müvekkilimin eşine bir video gönderildi. İfadeleri geri çekmeleri, şikayetçi olmamaları ve Adem Özdaman’ın kendilerinin haberi olmadan evden ayrıldığı şeklinde karakola gidip bilgi vermeleri durumunda Adem Özdaman’ı derhal serbest bırakacaklarını ifade eden bir video kaydıydı bu.









Bu durumu da jandarma ile paylaştım. Jandarma görevlilerinin bilgisi dâhilinde bir tutanak düzenleyerek Adem Özdaman’ın kurtulabilmesi için şikayetimizden vazgeçmiş gibi yaptık.





Gece saat 02.10 gibi Adem Özdaman, eli yüzü kanlı bir şekilde evinin iki sokak arkasına bırakıldı.





Müvekkili kaçıran kişiler uyuşturucu kullanarak, müvekkili darp etmişler ve ailesiyle tehdit etmişlerdi. Müvekkilimin psikolojisi bozulmuştu ve çocukları gördüğünde “Sizi de alacaklar, size bir şey olmasın, ben öldüm zaten ailemi koruyun” gibi sözler sarf ediyordu.





Müvekkilimi kaçıranlara yönelik soruşturma genişletilmesi gerekirken, müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilin psikolojindeki çökme nedeniyle, psikoloğa götürülmesi talebimize rağmen müvekkil hastaneden çıkartıldı.









Olayla ilgili 6 şahıs tutuklamaya sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüphelilerden 5’nin tutuklanmasına, bir şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.





Ancak bu olayın yakalanan 6 şahıstan ibaret olmadığını düşünmekteyiz.





Müvekkilimin yaşadığı travma, psikolojik ve fiziksel baskıdan dolayı ifadesine tedavisinden sonra devam edeceğini belirtmişti. Bu seble müvekkil dün ifade vermek üzere Cumhuriyet Savcılığına gitti.





Ancak olayın mağduru olan müvekkilim, savcılık makamı tarafından suçlulara dahi yapılmayacak baskılara maruz kaldı. Savcı ifade sırasında müvekkilime bağırmış, “sana şimdi buradan uçarım” diyerek müvekkili tehdit etmiştir. Ailesine de hakarete varır derecede ithamlarda bulunmuştur. Normal giden ve müvekkilimin kurtarılmasını sağlayan soruşturma sürecinde savcı beyi bukadar gerginleştiren nedir?









Soruşturma ile ilgili ise; müvekkilin eşi ve annesine ‘dosya gizli’ denilerek ifade tutanakları verilmemiştir. Benzer şekilde ‘dosya gizli’ denilerek anne ve eşin ifade alma işlemine avukatlar sokulmamıştır.





İfade alma sırasında kaçırılma olayı ile ilgili hiçbir şey sorulmamıştır. Detayları anlatmaya çalışan aile üyelerinin ifadelerinin biran önce bitirilmesi için sözleri kesilmiştir. Müvekkil detayları anlatmaya çalışmış, ancak savcılık ifadeyi biran önce bitirmeye çalışmıştır. Kaçırılan müvekkile yaptıkları, söyledikleri hakkında müvekkile hiçbir soru yöneltilmemiştir.





Cumhuriyet Savcısı daha da ileri giderek müvekkilin eşine ‘eşinizi kaçıranlardan neden şikayetçi oluyorsunuz’ demiştir.





Müvekkil Adem Özdaman, ifadesini alan Cumhuriyet Savcısına, kendisini kaçıranların elinde 100 kişilik bir liste olduğunu söylemiş ancak savcının alaycı tavırlarıyla karşılaşmıştır.





Müvekkilim kaçıran, işkence yapan, ailesini tehdit ederek fidye isteyen şüphelilerin ve arkasında olduğunu düşündüğümüz başka şüphelilerin üzerine gitmek yerine; savcılık ve emniyet tarafından müvekkilimin ve ailesinin üzerine gidilmesi, içerisinde kamu görevlilerinin de olduğu bu tip çetelere cesaret vermekten başka bir işe yaramaz.





Müvekkilimin ve ailesinin can ve mal güvenliğinden endişe ediyor, tüm kamuoyunu adli makamları duyarlı olamaya çağırıyoruz.







