Fidye yazılımıyla elde edilen paralar Rus hacker'lara akıyor

Paranın izini sürmek





Evil Corp, ABD'nin hakkında suçlamalarda bulunduğu ve yaptırımlar uyguladığı, ancak Rusya'da serbestçe çalışan bir grup.









BBC'nin Joe Tidy imzalıgöre, Araştırmacılara göre, geçen yıl "büyük olasılıkla Rusya ile bağlantısı olan gruplar"a fidye olarak kripto para ile 400 milyon dolardan fazla para ödendi.Araştırmacılar ayrıca, Rus kripto para şirketlerinin de kripto paraya dayalı büyük para aklama operasyonları yaptıklarını öne sürdü.Rusya, siber suçluları hoş gördüğüne dair suçlamaları reddediyor.Araştırmayı yapan Chainalysis şirketi, bu bilgiye bilinen bilgisayar korsanlarının dijital hesap hareketlerini izleyerek ulaştı.Araştırmacılar, hareket tarzlarına bakarak, hangi bilgisayar korsanlarının Rus olduğunu bildiklerini söylüyorlar.Rus 'hacker'lar genelde, kurbanların bilgisayarları Rusya'da veya eski Sovyet cumhuriyetlerinden birindeyse, dosyalara zarar vermeyen yazılım kodları kullanıyor, Rusya'da veya Rusça konuşulan platformlarda faaliyette bulunuyor ve ABD'de aranan Evil Corp adlı siber suç şebekesiyle bağlantılı oluyor.Chainalysis şirketinin araştırması, siber suç örgütlerinin Rusya'da veya Rusça konuşan eski Sovyet cumhuriyetlerinin oluşturduğu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde faaliyet gösterdiğine işaret eden en son rapor oldu.Ancak raporda, sadece 'siber saldırı düzenlemek için gereken araçları satan siber suç çetesi liderlerinin aldığı para' izleniyor ve bu nedenle büyük çetelere çalışan bilgisayar korsanlarının şahsen hangi ülkeden oldukları bilinmiyor.2021'de İrlanda'nın sağlık hizmetleri ve ABD'deki bir petrol boru hattı gibi önemli kurum ve kuruluşların siber saldırılara hedef olması ardından fidye yazılımlarına karşı büyük bir uluslararası operasyon düzenlendi.Romanya, Ukrayna, Güney Kore ve Kuveyt'te tutuklananlar oldu.ABD, fidye yazılımı kullananların dijital cüzdanlarına aktarılan paraların bir kısmını geri almayı başardı.Uzun süredir bilgisayar korsanlarını barındırmakla suçlanan Rusya, bu suçlamaları reddediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 2021'de yaptığı görüşmede, gazetecilere Rusya'nın topraklarından en fazla siber saldırı gerçekleştirilen ülkeler arasında olmadığını söyledi.Ancak Rus yetkililer geçen ay ABD'nin talebi üzerine Evil adlı fidyeci grubun dağıtıldığını açıkladı.Bu, ABD ile Rusya'nın siber suçlara karşı işbirliği yaptığı nadir vakalardan biriydi.Chainalysis raporunda, bilinen fidye gelirlerinin yüzde 9.9'unun Evil Corp'a gittiği bildirildi.BBC'nin Kasım ayında yaptığı araştırmada Evil Corp'un liderlerinden biri olmakla suçlanan Igor Turaşev'in Moskova'ki bir iş merkezinde çeşitli işler yürüttüğünü ortaya çıkardı.BBC araştırması: Dünyanın en çok aranan bilgisayar korsanlarından ikisi Rusya'da serbestçe yaşıyorChainalysis aynı iş merkezinde büroları bulunan bazı kripto para şirketlerinin hacker'lar tarafından para aklamakta kullanıldığını ileri sürüyor.Raporda, yılın herhangi bir çeyreğinde Moskova'daki kripto para şirketlerinin elde ettiği gelirin yüzde 29 ile yüzde 48'i arasındaki bir bölümünün bu 'gayrı meşru ve riskli' adreslerde bulunan şirketlere gittiğini ifade ediliyor.