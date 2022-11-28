Samanyolu Haber /Spor / FIFA Almanya'ya dava açtı /28 Kasım 2022 15:11

FIFA Almanya'ya dava açtı

FIFA, basın toplantısına hiçbir Alman futbolcunun katılmaması nedeniyle, Almanya Futbol Federasyonu'na ceza kararı aldı.

SHABER3.COM

FIFA, Almanya Futbol Federasyonu'na her maçtan önce düzenlenen zorunlu basın toplantısına hiçbir Alman futbolcunun katılmaması nedeniyle disiplin davası açtığını açıkladı.

Alman futbolcular, Dünya Kupası'nda çıktıkları ilk karşılaşma öncesinde, FIFA'nın Katar'daki insan hakları ihlalleri hakkında konuşma yasağı ve LGBT desteğini engellemesi nedeniyle, "ağızlarını elleriyle kapatarak" protesto fotoğrafı çektirmişti. Associated Press'in haberine göre, Alman futbolcuların "ağızlarını elleriyle kapatma" protestosuna herhangi bir cezai yaptırım uygulayamayan FIFA yönetimi, "basın toplantısına katılmadıkları için" Almanya'ya disiplin cezası davası açtı.

FIFA her maçtan bir gün önce yapılan zorunlu basın toplantılarına temsilci olarak oyuncu getirilmesi şart koşuyor. Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına tek başına katılmıştı. Flick, önemli bir karşılaşma öncesinde oyunculara yük olmak istemediğini için hiçbir futbolcunun basın toplantısına katılmadığını söylemişti.

Almanya Futbol Federasyonu, FIFA'yı bazı Avrupa takımlarının Katar'da “One Love” ayrımcılıkla mücadele kampanyasını desteklemek için LGBT kaptan pazu bandı takmasına izin vermediği için eleştirmişti. Alman futbolcular da, Dünya Kupası'nda çıktıkları ilk karşılaşma öncesinde sağ elleriyle ağızlarını kapatarak bir takım fotoğrafı çektirmişti.

AP'nin haberinde, FIFA'nın Almanya'ya küçük bir para cezası vermesinin beklendiği, herhangi bir yaptırım kararı alamayacağı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FIFA Almanya'ya dava açtı Sonraki Haber >>

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

Suudi Arabistan'da sel felaketi

Suudi Arabistan'da sel felaketi

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:50