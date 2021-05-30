Samanyolu Haber /Spor / FIFA anketinde Mesut Özil fırtınası /30 Mayıs 2021 23:13

FIFA anketinde Mesut Özil fırtınası

FIFA tarafından düzenlenen düzenlediği "FIFA 22 kapağında kim olsun?" anketinde Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'in ikinci sırada olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

FIFA'nın düzenlediği "FIFA 22 kapağında kim olsun?" anketinde Mesut Özil Riyad Mahrez'in ardından 2'nci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Özil, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski gibi isimleri ankette geride bıraktı.

Arsenal ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil, geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 

Kariyerine Schalke 04'te başlayan Özil, Werder Bremen'e transferiyle büyük yol katetmiş; 2010'da 15 milyon avro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanya'da oynadığı futbolla adından sıklıkla söz ettiren yıldız oyuncu, Real Madrid'te La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kaznamış; 2013 yılında da 42,4 milyon sterlin bonservis bedeli ile Arsenal formasını giymişti. 

Arsenal'de Arsene Wenger ile çalıştığı süre boyunca 3 İngiltere Federasyo Kupası ile bir Community Shield şampiyonluğu yaşayan yıldız isim, 2015-16 sezonunda Arsenal'in en değerli futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Arsenal'de 250'nin üzerinde maçta görev yapan Mesut Özil, 44 gol kaydetmişti.
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