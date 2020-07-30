Samanyolu Haber /Spor / FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı /30 Temmuz 2020 16:33

FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

İsvicre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile soruşturma başlattı.

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FIFA genel başkanı Gianni Infantino’nun İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile olan ilişkilerinden dolayı suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıklandı.

İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasındaki ilişkileri incelemek için özel bir savcı atandı. Özel savcı Stefan Keller, başsavcı Michael Lauber hakkında dava açma izni isterken, FIFA’da bir takım yolsuzluklar olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta, Lauber, bir mahkemenin Lauber ofisinin FIFA ile ilgili yolsuzluğu araştırırken, savcının FIFA başkanı ile bir toplantıyı gizlemeye çalıştığını ve İsviçre yargısında amirlerine yalan söylediğini öğrenmesinin ardından istifasını sundu.

İsvicre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile soruşturma başlattı. 
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