FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

FIFA genel başkanı Gianni Infantino’nun İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile olan ilişkilerinden dolayı suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıklandı.





İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasındaki ilişkileri incelemek için özel bir savcı atandı. Özel savcı Stefan Keller, başsavcı Michael Lauber hakkında dava açma izni isterken, FIFA’da bir takım yolsuzluklar olduğunu dile getirdi.



