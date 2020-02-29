FIFA Başkanı: Uluslararası futbol maçları ertelenebilir

Covid 19 salgını sonrası İsviçre'de hükümetin bin kişiden fazla tüm etkinlikleri askıya alması ve İtalya'daki bazı Serie A maçlarının seyircisiz oynanması sonrası açıklama yapan Infantino, "insan sağlığının her türlü futbol etkinliğinden daha önemli olduğunu" söyledi.







Euronews'te ye alan habere göre Gianni Infantino koronavirüsle ilgili gelişmelere değinerek, "Şu anda durum analizi yapıyoruz. Koronavirüs salgını artıyor mu yoksa azalıyor mu? Görünen o ki şu anda artıyor. Eğer futbol maçları ertelenir ya da seyircisiz oynanmak zorunluluğu ortaya çıkarsa, bunu uygulamak mecburiyetindeyiz." dedi.





Mart ayında yapılması planlanan uluslararası futbol maçlarının iptal edilmeyeceğini umduğunu belirten 49 yaşındaki spor adamı, "Şu anda erteleme ya da iptal durumu söz konusu değil. Umarım gelişmeler bizi bunu yapmaya itmez. Küresel çapta bir yasaklama kararı almak çok zor ancak çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Futbol maçları organizatörleri durumlarını en iyi kendileri bilir. Kısa vadede ertelemek ya da seyircisiz maçlar çözüm olabilir ancak birkaç ay boyunca çok sayıda futbol maçının seyircisiz oynanmasını hayal etmek zor." diye konuştu.