FIFA Cüneyt Çakır'ın biletini kesti iddiası

Hürriyet'te yer alan haberde, Cüneyt Çakır'ın, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadığı ileri sürüldü. Çakır’ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı iddia edilirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) herhangi bir açıklama yapılmadı.







Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakem ve TRT Spor yorumcusu Bünyamin Gezer, muhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi.







Gezer bu iddiasını doğrulamak adına yaptığı yorumda da "Cüneyt Çakır’ın Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR’a gitmesinin başka izahı olamaz" ifadesini kullandı.