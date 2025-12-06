FİFA Trump'a barış ödülü verdi

Trump, Washington’da düzenlenen kura çekimi töreni öncesinde, FIFA tarafından ilk kez verilen barış ödülüne layık görüldü. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı’nın yaklaşık 1 yıllık görev süresinde dünyanın birçok noktasındaki bazı savaşların sona erdirilmesinde ana rol oynadığını bildirdi. Infantino, FIFA’nın ilk kez verdiği ‘FIFA Barış Ödülü’nün, dünya barışına yaptığı katkılar nedeniyle Trump’a takdim edildiğini söyledi.



Barış ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaştan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar çeşitli örnekler veren Trump, “Milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur” dedi.



Trump, desteği için ailesine ve Dünya Kupası’ndaki ortaklıkları için Kanada ile Meksika liderlerine teşekkür ederek, “Dünya şu anda daha güvenli bir yer” ifadesini kullandı.