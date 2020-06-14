Samanyolu Haber /Spor / FIFA, Türkiye’nin transfer tarihlerini belirledi /14 Haziran 2020 19:09

FIFA, Türkiye’nin transfer tarihlerini belirledi

FIFA, Türkiye'deki yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı.Türkiye’de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz’da başlayacak ve 22 Eylül’de sona erecek.

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FIFA, corona virüsü pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı. FIFA’nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye’de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye’de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

Avrupa’nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

İngiltere: 19 Haziran – 10 Eylül

İspanya: 1 Temmuz – 14 Eylül

Fransa: 1 Temmuz – 18 Eylül

İtalya: 1 Temmuz – 2 Eylül

Almanya: 1 Temmuz – 2 Eylül
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