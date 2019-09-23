Samanyolu Haber /Spor / FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan isim belli oldu /23 Eylül 2019 23:29

FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan isim belli oldu

'FIFA En İyiler' ödülleri İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

SHABER3.COM

'FIFA En İyiler' ödülleri İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geçen sezon erkeklerde ödülü kazanan Luka Modric olmuş, Hırvat futbolcu Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmıştı. Kadınlarda ise ipi Marta göğüslemişti. Erkeklerde en iyi teknik direktör ödülünü ise Fransa'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps almıştı.

Ödüllerin sahibini bulabilmek için taraftar oylarına başvuruluyor fakat taraftarların verdiği oylar yüzde 25'lik bir katkıya sahip.

Kalan yüzde 75 ise FIFA'ya bağlı ülkelerin A milli takımlarında görev alan teknik direktörler, bu takımların kaptanları ve bazı gazetecilerin verdiği oylar oluşturuyor.

Ödül töreni TSİ 21:30'da başladı ve internette FIFA'nın resmi sitesi aracılığıyla da izlenebiliyor.

Lionel Messi
?'Yılın Kadın Oyuncusu' ödülüne ise Megan Rapinoe layık görüldü.
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