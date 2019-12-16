Samanyolu Haber /Dünya / FIFA'dan Michel Platini'ye tazminat cezası /16 Aralık 2019 21:24

FIFA'dan Michel Platini'ye tazminat cezası

İsviçre Yüksek Mahkemesi, FIFA'nın Sepp Blatter ve Michel Platini aleyhinde açtıkları davanın sonucunu açıkladı. Buna göre Platini, FIFA'ya 2 milyon İsviçre Frangı ve faizini tazminat olarak ödeyecek.

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FIFA’dan yapılan açıklamada, “İsviçre Yüksek Mahkemesi, FIFA’nın eski başkanı Joseph Blatter’in Michel Platini’ye Şubat 2011’de ödediği 2 milyon İsviçre frangı ücretin ‘haksız ve gereksiz’ olduğu yönünde karar almıştır. Bu karar gereğince, 2 milyon İsviçre Frangı ücret ve faiz, Platini’den tahsil edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Alınan tazminatın nasıl kullanılacağını da duyuran FIFA, “Alacağımız 2 milyon İsviçre Frangı ve faizi, futbolun gelişimi yönünde oluşturulacak bir fona aktarılacak ve bu yolda kullanılacaktır” denildi. Sepp Blatter ve Michel Platini, FBI tarafından başlatılan ve global çapta futboldaki yolsuzlukların ortaya çıktığı soruşturma sonrası görevlerinden alınmışlardı.
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