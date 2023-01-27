Samanyolu Haber /Gündem / FIFA'dan Muslera'ya büyük ceza /27 Ocak 2023 22:17

FIFA'dan Muslera'ya büyük ceza

... FIFA, Gana maçı sonrasında hakeme yönelik tepkileri nedeniyle Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verdi.

SHABER3.COM

FIFA, aralarında Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da olduğu 4 futbolcuya Dünya Kupası'ndaki Gana maçında yaşanan olaylarla ilgili ceza verdi.

Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonunda Fernando Muslera ile Jose Maria Gimenez'in maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle 4 maç ceza verdi. Öte yandan olaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği açıklandı.

FIFA ayrıca 4 oyuncuya bir futbol projesinde toplum yararına hizmet etmesinin yanı sıra 20 bin İsviçre Frangı ceza verildiğini açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu da ayrıca 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.

Ceza alan 4 futbolcu cezalarını Milli Takım maçlarında çekecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FIFA'dan Muslera'ya büyük ceza Sonraki Haber >>

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:22