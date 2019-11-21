Samanyolu Haber /Spor / FIFA'dan Türkiye uyarısı /21 Kasım 2019 20:37

FIFA'dan Türkiye uyarısı

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Türkiye'ye transfer olmayı düşünen futbolcuları uyardı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de son dönemde birçok kulübün oyuncuların alacaklarını ödemediğine dikkat çekildi ve birçok davanın açıldığı belirtildi.

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Açıklamada "Oyunculardan özellikle Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Kayserispor'a gitmeden önce dikkatli olmalarını rica ediyoruz” denildi.

2019'da FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davaların yüzde 15'inin en yüksek oran ile Türkiye'de olduğu da belirtildi.

Türkiye'deki birçok oyuncunun ilk ay maaşlarının bile ödenmediği yönünde mesajlar aldıklarını belirten Birlik, oyuncuların Türkiye'de sözleşme imzalarken kesinlikle ciddi bir destek alması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, FIFA'da birçok davası olan Türk kulüplerinin, maaşları düşük göstererek bonuslara yöneldiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği de belirtildi.
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