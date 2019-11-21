FIFA'dan Türkiye uyarısı

Açıklamada "Oyunculardan özellikle Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Kayserispor'a gitmeden önce dikkatli olmalarını rica ediyoruz” denildi.







2019'da FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davaların yüzde 15'inin en yüksek oran ile Türkiye'de olduğu da belirtildi.





Türkiye'deki birçok oyuncunun ilk ay maaşlarının bile ödenmediği yönünde mesajlar aldıklarını belirten Birlik, oyuncuların Türkiye'de sözleşme imzalarken kesinlikle ciddi bir destek alması gerektiğini vurguladı.





Açıklamada, FIFA'da birçok davası olan Türk kulüplerinin, maaşları düşük göstererek bonuslara yöneldiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği de belirtildi.