Samanyolu Haber /Spor / FIFA'dan yeni transfer dönemi açıklaması /11 Haziran 2020 23:08

FIFA'dan yeni transfer dönemi açıklaması

Koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan futbol camiasında transfer dönemiyle ilgili açıklama yapılan FIFA'dan erken transfer dönemi sinyali geldi.

SHABER3.COM

FIFA, liglerde yaz transfer döneminin 2019-2020 sezonu bitmeden önce başlatılabileceğini duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.

Ayrıca oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi
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