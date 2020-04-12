FIFA'dan yeni transfer düzenlemesi hazırlığı mı?

FIFA kulüpleri ve futbolcuları rahatlatmak için transfer dönemlerinde bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Daha önce yaz ve kış olarak iki dönemde yapılan transferler üç dönem üzerinden yapılacak. Sonbahar için kapı aralanacak.





Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak büyük sorunlarla baş başa kalan futbol dünyasını rahatlatmak için bir dizi önlemler alan FIFA, transferle ilgili büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, daha önce 2 dönemde yapılan transferlerin 3 dönem içinde yapılabileceğini söyledi. James Kitching, “Bu krizin ardından ek bir transfer dönemi ile birlikte 3 transfer dönemine geçiş yapabiliriz. Şu anda 12 yaz ve 4 de kış olmak üzere toplam 16 haftalık bir dönemde transfer yapılıyor. 16 haftayı geçmeden, bunu yayarak 3 dönemde planlayabiliriz” ifadelerini kullandı.





YAZ – SONBAHAR – KIŞ DÖNEMİ





FIFA’nın yaz ve kış olan transfer dönemlerini, yerel sezonlar tamamlandığı takdirde yaz, sonbahar ve kış olarak 3 dönemde yapabileceği kaydedildi. FIFA, daha önce yaptığı açıklamada transfer döneminin esnek olacağını duyurmuştu. Bu dönemin her ligde, sezon sonuyla bir sonraki sezonun başına göre ayarlanacağı açıklandı. Öte yandan sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı da vurgulandı.