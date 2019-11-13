Samanyolu Haber /Gündem / Fiili OHAL'i yeni fark etti! /13 Kasım 2019 14:28

Fiili OHAL'i yeni fark etti!

Eski yandaş, yeni AKP muhalifi Cemile Bayraktar sokak ortasında polisler tarafından üstünün aranmasına veryansın etti. Bayraktar, AKP iktidarının sıkı yönetim dönemlerini aratmayan uygulamalarından bihaber naif beklentilerini dile getirdi: "Polis cebinizi eliyle yoklamak suretiyle arayabilir fakat elini cebinize sokamaz. Çantanızı açıp göstermenizi isteyebilir, çantayı eliyle yoklayabilir, fakat elini çantanızın içine sokamaz."

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ihale rekortmeni yaptığı Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesinde yıllarca AKP'yi destekleyen yazılar kaleme alan Cemile Bayraktar, Olağanüstü Hal'in (OHAL) kalkmasına rağmen Türkiye'nin nasıl bir polis devletine döndüğünü ve fiili OHAL'i yeni fark etti. 

Samsun'da polisin sokakta yürürken kendisini durdurduğunu ve üstünü aradığını kaydeden Bayraktar, polislerin böyle bir aramaya hakkı olmadığını belirterek feveran etti. 

Şahsi Twitter hesabında peş peşe tweet atan Bayraktar, “Yürüyüşe çıktım, yolda kimliğini göstererek polis durdurdu. Kimliğimi istedi, izin istemeden üzerimi ve çantamı aramaya başladı. ‘Bu uygulama nedir?’ diye sorduğumda cevap şu ‘Polisim, ararım! Bu güvenlik bahanesi ile vatandaşın alanını sınırlamaktır, hak ihlalidir.” ifadelerini kullandı.

SIKI YÖNETİM ARAMALARI ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR!

Türkiye'de tweet attığı için evleri gece yarısında silahlı polisler tarafından basılan gazeteci ve yazarlardan, sokak ortasında adım başı yapılan aramalardan bihaber Bayraktar polisin "asayiş ve güvenlik" ismi altında insanları yolda izin almadan arayamayacağını dile getirdi. 

"Vatandaşın güvenliği bahanesi ile vatandaşın alanını kısıtlayamazsınız. Zaten ülkede yeterince baskı var." diyen Bayraktar, "Polis dahi olsa hukuktan üstün değil." dedi.

Bayraktar akabinde şunları ifade etti: "Polis cebinizi eliyle yoklamak suretiyle arayabilir fakat elini cebinize sokamaz. Çantanızı açıp göstermenizi isteyebilir, çantayı eliyle yoklayabilir fakat elini çantanızın içine sokamaz." 

BAYRAKTAR'DAN EMNİYET'E: HUKUKTAN ÜSTÜN MÜSÜNÜZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabına atıf yapan Bayraktar; "Bugün hem çantam karıştırıldı hem ceplerim, izin alınmadan ‘Kişinin üstü ve eşyasının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; içişleri bakanlığı tarafından belirlenecek  esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı emriyle yapılabilir’ Hukuktan üstün müsünüz?" sorusunu yöneltti.
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