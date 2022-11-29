Samanyolu Haber /Gündem / ‘Fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen Hocaefendi’nin entelektüel portresi ele alındı /29 Kasım 2022 13:48

‘Fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen Hocaefendi’nin entelektüel portresi ele alındı

Pırlanta Kitap okumaları programında Araştırmacı-Yazar Yüksel Çayıroglu’nun kaleme aldığı, “bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen” kitabı yorumlandı. Dr. İsmail Büyükçelebi ve ilahiyatçı Abdullah Aymaz, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin entelektüel portresini canlı şahitler olarak yaşadıkları hatıralarla anlattılar.

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Hizmetten youtube kanalında yayınlanan Pırlanta Kitap okumaları programında, Dr. Yüksel Çayıroğlu’nun “bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen’’ isimli eseri, 10 haftadır farklı konuklarla müzakere ediliyor .  Serinin 11. Bölümünde Barış Cem Kaya moderatörlüğünde Dr. İsmail Büyükçelebi ve İlahiyatçı Abdullah Aymaz, Hocaefendi'nin entelektüel portresini ele aldılar.

Abdullah Aymaz, kitabın bölümlerini tek tek yorumlarken ‘örnekleri kendinden bağımsız bir hareket’ başlığı ile ilgili önemli tespitler yaptı. 

Dr.  İsmail Büyükçelebi de hizmet hareketinin bağımsız olmasını bir örnekle anlattı.

Hizmet hareketinin en önemli vasıflarından birisi de müsbet hareket etme prensibi. Hizmet gönüllülerine yönelik yıllardır süren soykırıma rağmen kimse hukuk dışına çıkmadı. Abdullah aymaz bu duruma da dikkat çekti ve ‘bu süreçte hizmet gönüllülerinin sulhi umuminin temsilcileri olduğu tescillendi’ dedi.

PROGRAMIN TAMAMI


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