Samanyolu Haber /Gündem / [Fikret Kaplan anlattı] Bediüzzamanın müthiş seyahati! /13 Nisan 2020 09:21

[Fikret Kaplan anlattı] Bediüzzamanın müthiş seyahati!

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini vefatının 60'ncı yıl dönümünde rahmet ile anıyoruz. Fikret Kaplan, Üstadın hayatından ilginç detayları aktarmaya devam ediyor.

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Samanyoluhaber yazarı Fikret Kaplan, YouTube kanalı Sera'da vefatının 60'ncı yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman hazretlerini anlatmaya devam ediyor. Serinin dördüncü bölümünde Kaplan, Bediüzzaman Hazretlerinin 'Rusya'dan esaretten Almanya üzerinden İstanbul'a gelişini' anlattı 

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Fikret Kaplan'ın Üstad hakkında hazırladığı sunumun dördüncü bölümünde önemli detaylar var:

* Bediüzzaman Said Nursi’nin 1916 yılında önce Van’a, sonra Culfa, Tiflis, Kologriv üzerinden Rusya içlerindeki Kosturma’ya sevk edilmesi…
 
 * Esir kampını bir medrese, iman ve irfan mektebi haline getiren Bediüzzaman’ın esir kampını teftişe gelen Rus orduları başkomutanı Grandük Nikola Nikolaviç’in önünde ayağa kalkmayarak “İzzet-i İslâmiye” dersi vermesi…

* Tatarların, Bediüzzaman’ı kefâletle Volga Nehri’nin kenarındaki küçük camiye almaları…

* Kur’ân’ın Yardımıyla Ruhanî Bir Uyanış…
        Yâ Rab! Garîbem, bîkesem, zaîfem, natüvanem, alîlem, âcizem, ihtiyarem;
        Bî-ihtiyârem, el-amân-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem zidergânet ilâhi!

* Risale-i Nurlar’ın iman kurtarma davasındaki cihanşümül hizmetlerinde Tatar Hanımının da hissesinin olması…

* Esir kampından firar etmesi… Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların dahi muvaffak olamadıkları uzun firarî seyahatini Üstad’ın çok kolaylıkla tamamlaması… 

* Kızıl Rusya’dan çıkarak, kızıl ateşler, kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve oraları yakıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri saçarak, kardeşine “Kardeşini öldür!” diye bağıran Komünizm’e bizzat Petersburg’da şahit olması… 

* Bediüzzaman’ın uzun seyahati sonrasında Almanya’ya geçmesi ve Almanya makamları tarafından düzenlenen bir belgeyle Sofya üzerinden 25 Haziran 1918’de İstanbul’a gelmesi…

* Rüyada bir hitabe… Yeşilay Cemiyeti… Hutuvat-ı Sitte… 

* İstanbul’daki işgal güçlerine karşı verdiği mücadele…

*Ruhi uyanış… İkinci Said döneminin ilk işaretleri…

* Ve Bediüzzaman’ın 1922’de İstanbul’dan ayrılması…
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