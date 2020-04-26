[Fikret Kaplan anlattı İlk Ramazan ve Bedir

Samanyoluhaber yazarı Fikret Kaplan Ramazan ayı boyunca Peygamber Efendimizin etrafındaki onun arkadaşları Sahabi Efendilerimizden birinin hayatını anlatacak.





Fikret Kaplan son yayında Peygamber Efendimiz döneminde farz kılınan ilk ramazan ayını anlattı













FİKRET KAPLAN'IN ANLATTIĞI BÖLÜMDEN BAŞLIKLAR













Allah Resulü’nün etrafındaki o muhteşem hayatlar incelendiğinde çok büyük güzellikler ile karşılaşılıyor. Kimi çok meşhur olmuş kimi de isimleri pek bilinmez. Ancak hepsi gökteki yıldızlar gibidir...







* Ramazan orucu, Kıble'nin Kâbe tarafına çevrilişinden bir yorgun sonra, Peygamberimiz (sav) Medine'ye hicretinin 18. ayının başlarında farz kılındı. !. Bu hususta indirilen âyetlerde meâlen şöyle Buyruldu "Ey Iman edenler Oruç, sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi boyut de farz kılındı - Ta ki günahtan sakınıp takvâya eresiniz





*Ebû Süfyân'ın ortaklığıyla birlikte bir kervan Suriye'den mallar getirecek ve bununla musslümanlara son ve kesin darbe indirilecekti. Bunu haber alan Resulullah (sas), durumu ashabıyla istişare etti. Bu kervanın Mekke'ye melek olunması kararı verildi. Ebu Süfyan durumdan haberdar oldu ve Damdam b. Amr el-Gifârî'yi Mekke'ye göndererek Kureyş'ten yardım istedi.





* Ebu Cehil bu fırsatı kaçırmayın istemediğinden Kâbe'ye koştu. Müşrikleri Müslümanlara karşı savaşa teşvik etti. Tellâllar çıkarrak Mekke sokaklarında bağırttı. Eli silâh tutan herkes bu müşrik ve putperest orduya katıldı. Hatta Ebu Leheb, ücretle bir kiralık asker gönderdi.





* Allah Rasûlü (sav), önceki hadisleri adım adım tâkip ettiklerinden, artık kaçınılmaz bir olüm-kalım savaşıyla karşı karşıya olduklarını anladılar ve ashâb-ı güzîni toplayıp istişâre ettiler. Muhâcirlerden Mikdâd bin Esved (ra) ayağa kalkarak şu konuşmayı yaptı: “Ey Allâh'ın Rasûlü! Biz, Mûsâ (as) 'ın kavmi gibi' Sen ve Rabbin gidip savaşın! ' demeyiz. Aksine Sen'in sağında, solunda, önünde ve ardında düşman ile sona kadar çarpışırız! .. ”(Buhârî, Meğâzî, 4; Tefsîr, 5/4; Ahmed, I, 389, 428)





Ensâr, Akabe beyatindo verdine Rasûlullah'ı koruyacaklardı. Şimdi ise Medine dışında idiler. Rasullullah (sas) onların reylerini sordu. Ensardan Sa'd b. Muaz diyor dedi: "Ya Resulullah, biz sana inandık. Allah'ın hafriyatçı hak olduğunu tasdik ettik. Artık siz ne dilinizde emrediniz. Seni sponsoru Allah hakkı için artık denize girersen, seninle beraber biz de gireriz. Bizimimiz geri kalmayız. Biz düşmana karşı durmaktan çekinmeyiz. Muharebeden geri donmeyiz. Sabrederiz ve sadakatten ayrılmayız. Bizden memnun kalacağın işler Allah 'tan dilerim. Hemen Allah'ın bereketini dileyerek istediğiniz tarafa yürüyünüz. "17 Ramazan (13 Mart 624) Cuma günü sabah iki ordusunu Bedir kuyularına doğru ilerledi…







Ramazan orucu, Kıble'nin Kâbe tarafına çevrilişinden bir yorgun sonra, Peygamberimiz (sav) Medine'ye hicretinin 18. ayının başlarında farz kılındı. !.