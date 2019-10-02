Fikret Orman aday olacak mı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacak.





Orman, Başakşehir maçının akabinde düzenlediği basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını açıklamıştı.





"SEÇİME GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR" İDDİASI





Ancak olağanüstü yönetim kurulu toplantısında istifa etmediği için yeniden aday olabileceği konuşulan Başkan Orman’ın iddiaların aksine seçime girmeyeceği bildirildi.





Ağır eleştiriler ve taraftar tepkileri nedeniyle kırgın olan Fikret Orman’ın yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde adaylık konusundaki düşüncesini paylaştığı ifade edildi.





Görevden ayrılmaya kararlı olduğu kaydedilen Orman’ın önümüzdeki günlerde bu düşüncesini kamuoyuna ilan edeceği ileri sürüldü.





ORMAN: TEK İSTEĞİM KONGRENİN CAMİAMIZA YAKIŞIR BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞMESİDİR





Başkan Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması dileğinde bulundu.





Kulüp dergisinin Ekim ayı sayısındaki yazısında siyah-beyazlıların gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Orman, “7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaşımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir.” ifadelerini kullandı.

