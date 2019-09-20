Fikret Orman'a istifa çağrısı

Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticilerinden Hasan Bozkurter, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalar yaptı. Bozkurter, Fikret Orman yönetimini istifaya davet ederken, “Fikret Orman iyi bir Beşiktaşlı. İstifa bir erdemdir, hizmettir. Beşiktaş’ta yeni bir sayfa açılmalı” ifadelerini kullandı.





Radyospor’da Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını cevaplayan Hasan Bozkurter’in açıklamaları şu şekilde:





"BU TRANSFERLER YAPILDIĞINDA ABDULLAH AVCI NEREDEYDİ?"





Abdullah Avcı’ya katılmıyorum. Beşiktaş’ın oyun sistemini Allah aşkına bilen biri var mı? Bu kadar pas yapıp da maç kazanmayan takım yok. Sayın Avcı bu pasları nerede yaptırıyor? Al gülüm, ver gülüm. Sonra ne oldu? Kaybettik. Bireysel hatalar yapıldıysa bu transferler yapılırken siz neredeydiniz? Quaresma giderken siz neredeydiniz? Bu işleri oyuncuların üstüne yıkmak olmaz. Zaten camiada Abdullah Avcı’ya kimse katılmıyor.





'İSTİFA BİR ERDEMDİR'





Abdullah Avcı göreve geldiğinde birçok insan sevindi. Alınan galibiyetler ortada. Camianın içinden biri olarak herkesin üzgün olduğunu görüyorum. Fikret Orman’dan bir açıklama bekledik. Camiada Orman’ın yorgun olduğunu herkes söylüyor. Orman’ın Beşiktaş’ı sevdiğine inanıyoruz. Ama istifa da bir erdemdir, bir hizmettir. Beşiktaş’ta yeni bir sayfa açılmalı, yeni heyecan gelmeli.





“BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNÜ AÇIN”





Yöneticiler sürekli para kovalıyoruz diyorlar. Sevgili yöneticiler kendilerini yormasın. İstifa etsinler. Beşiktaş yarı yolda kalmaz. Beşiktaş ne başkansız ne de yönetimsiz kalır. Yöneticiler heyecanını yitirmiştir. Taraftarlar daha önce başkan paralar nerede diyordu. Şimdi başkan neredesin diyorlar. Yaşananları taraftarlar açıklıyor. Sayın Başkan ve yönetim Beşiktaş’ın önünü açmalı ve erdemli bir şekilde istifa etmeli.





“ORMAN KONGRE KARARI ALMALI”





Beşiktaş’ın tarihi birlik ve beraberlikle gelmiştir. Başakşehir ve Trabzonspor maçları var arka arkaya. Bir de Alanya maçı var. Fikstürüne baktığımızda ligin önemli takımlarıyla maç yapılacak. 2-3 sene beklemeye gerek yok. Fikret Orman, kongre kararı almalı.





“BEŞİKTAŞ BAŞKANSIZ KALMAZ”





Eğer şartlar bu şekilde gitmeye devam ederse ne olacak? Fikret Orman’ın istifa etmesi için Beşiktaş’ın daha da aşağı inmesine gerek yok. Sayın Başkan iyi bir Beşiktaşlıdır. Gereğini, yöneticilerle birlikte yapacaklarına inanıyorum. Çarşı Grubu’nun bir deklarasyonu var. Beşiktaş bizimdir diyor. Beşiktaş’ta bir kan değişimi lazım. Herkes taşın altına elini sokmalı. Hiç kimse dudak bükmemeli. Bu camia toparlanacaktır.





KİMLER BAŞKAN OLMAYI DÜŞÜNÜYOR?





Yıldırım Demirören ile konuşmadım. Ama başkanlığa aday olmak istemesi demokratik bir hakkıdır. İsterse aday olabilir. Sonunda camia karar verir. Seçme hakkı kongre üyelerinin hakkıdır. Beşiktaş, iyi bir yönetimle başarılı olabilir. Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Yıldırım Demirören isimleri gündemde. Turgay Ciner de iyi bir Beşiktaşlı. O da başkanlığa aday olabilir. Hasan Arat da yine iyi bir Beşiktaşlı. Ben Beşiktaş başkansız kalmaz diyorum. Kim gelirse gelsin bu dönemden daha iyi olacaktır.