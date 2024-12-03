Fikret Orman'dan kayıp para açıklaması! 'Bana kumpas kurdular'

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:









'ÇİN'E GİRME DURSUN BAŞKAN'





'HASAN ARAT'A YAPILANI DOĞRU BULMUYORUM'

"103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas!! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok! Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz! Bunun için dava açtılar! Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler! Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok! Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım!""Dursun Özbek geçen hafta 'Çin'e gideceğiz' dedi. 2017'de biz gittik, ben mahkemeliğim! Çin yüzünden! Dursun Başkan'a da söyleyeyim, sakın gitmeyin Çin'e! Size de dava açarlar! İki maç oynayacakmışız, neden bir maç oynamışız, neden gitmişiz, dava açtılar! İcra Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kararıyla bir maç oynadık, bunun nedeni de Şenol Güneş'in dönmek istemesi! Stat duvarları iki kere boyandı diye de mahkemeliğim!""Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek seçim kaybetti. Ben seçim kaybetmedim, Beşiktaş'ı bıraktım. Benim başkanlıkla hava, civam yok! Arabamı bile kendim kullanarak geldim buraya.""Hasan Arat'a yapılanı doğru bulmuyorum. Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel'i aldığı gün, hiçbir programı olmadığını anladım. Hüseyin Yücel yönetime girmemiş olsa, o yönetim Aralık'tan Mart'a gitmezdi! 5 ay görmezlerdi! 'çok hazırlıklıyım' dedi ama hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Hasan Başkan'ı çok yükselttik ama bugün de yerin dibine sokulmamalı.""Beşiktaş, ligin lideri olan takımı 5-0 yendi! Hafta sonu Fenerbahçe'yi de yeneriz! Gelirken mesajları da okudum, Hüseyin Yücel maaşları da ödemiş. Hüseyin Yücel, Beşiktaş'a hizmet ediyor. Biz de onun yanındayız! Hüseyin ayrıca arkadan iş çevirine, birine küfür ettiren, bağırtan arkadaş değildir!"