Samanyolu Haber /Gündem / Fikri Sağlar hakkında soruşturma /04 Ocak 2021 09:53

Fikri Sağlar hakkında soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili ve eski bakanlardan Fikri Sağlar hakkında soruşturma açıldı. Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır." demişti.

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Katıldığı bir programda başörtülü kadınları kategorize eden ifadeler kullanan eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216'ncı maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, re’sen soruşturma başlatılmıştır."

SAĞLAR: TÜRBANLI BİR HÂKİMİN KARŞISINDA GİTTİĞİMDE...

Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı programda başörtüsü hakkındaki görüşlerini dile getirmişti. 

"Sorun başörtüsü değil, sorun türbandır." diyen Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi." diye konuşmuştu.
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