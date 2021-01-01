Fikri Sağlar'ın o sözlerine cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li eski bakan Fikri Sağlar’ın "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." sözleri için, "Ayrımcılığı kabul etmiyorum; adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok." dedi.





İstanbul-İBB Atık Yakma Tesisi gezisinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, Sağlar'ın sözleriyle ilgili "Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar-takmaz, bu onun tercihidir." ifadelerini kullandı.





"BÖYLE BİR AYRIMCILIĞI ASLA KABUL ETMİYORUM"





Kılıçdaroğlu şunları dile getirdi: "Efendim hâkim böyle olursa ya da şöyle olursa… Hâkim hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hâkimdir ve benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar-takmaz, başka bir şey yapar yapmaz, o ayrı bir şey. O, onun hayat tarzıdır? Ona benim saygı duymam lazım."





"Ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim? Gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim." diyen Kılıçdaroğlu, "Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim parti meclisinde de var. Üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyor. Evet dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." dedi