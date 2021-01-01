Samanyolu Haber /Politika / Fikri Sağlar'ın o sözlerine cevap verdi /01 Ocak 2021 11:41

Fikri Sağlar'ın o sözlerine cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Fikri Sağlar’ın "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." sözleri sosyal medyada infiale sebep oldu. Tartışmada gözlerin çevrildiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlar'a cevap verdi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li eski bakan Fikri Sağlar’ın "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." sözleri için, "Ayrımcılığı kabul etmiyorum; adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok." dedi. 

İstanbul-İBB Atık Yakma Tesisi gezisinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, Sağlar'ın sözleriyle ilgili "Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar-takmaz, bu onun tercihidir." ifadelerini kullandı. 

"BÖYLE BİR AYRIMCILIĞI ASLA KABUL ETMİYORUM"

Kılıçdaroğlu şunları dile getirdi: "Efendim hâkim böyle olursa ya da şöyle olursa… Hâkim hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hâkimdir ve benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar-takmaz, başka bir şey yapar yapmaz, o ayrı bir şey. O, onun hayat tarzıdır? Ona benim saygı duymam lazım." 

"Ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim? Gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim." diyen Kılıçdaroğlu, "Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim parti meclisinde de var. Üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyor. Evet dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." dedi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fikri Sağlar'ın o sözlerine cevap verdi Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:27