Samanyolu Haber /Dünya / Filandiya'da Türk yoğurduyla ilgili yeni karar /29 Haziran 2020 23:51

Filandiya'da Türk yoğurduyla ilgili yeni karar

Finlandiya'da satışa sunulan ve üzerinde fesli adam görseli olan Türk yoğurdu, söz konusu bu görselin kültürel açıdan önyargı taşıdığı iddiasıyla tartışma konusu oldu. Bu gelişme sonrasında ise firma tartışma konusu olan yoğurtları geri çekme kararı aldı.

SHABER3.COM

Finlandiyalı bir firma olan Valio, pazarladığı Türk yoğurtlarının üzerinde ‘fesli adam’ görseline yer verdiği için ‘kültürel açıdan önyargılı olmakla’ eleştirildi. Eleştiriler üzerine  firma, görselin yer aldığı ürünleri piyasadan çekti.

Finlandiya'nın en yaygın ağa sahip süt ve süt ürünleri firması Valio, piyasaya sürdüğü Türk yoğurdunun üstünde kullandığı ‘fesli adam klişesi’ nedeniyle ülkede gündem oldu.

Tartışma, Finlandiya’da yaşayan bir gazeteci olan Anter Yaşa’nın konuyla ilgili Twitter’da yorum yapmasıyla başladı. Valio, kültürel bir basmakalıba dönüşmüş fesli adam görseli nedeniyle ‘önyargılı’ olmakla suçlandı. Olay basına da yansıdı.

Ancak Yaşa, daha sonra bir açıklama yaparak yoğurt ve görselle ilgili yorumlarının ‘şaka’ olduğunu, amacınınsa ‘hakaret kültürünün ve aptal insanlara karşı aşırı tolerans tanımanın ne kadar gülünç olduğunu göstermek’ olduğunu savundu. Yaşa, bu konu nedeniyle gerçekten incinmiş olduğuna inandıkları için Finlandiyalı meslektaşlarına şaşırdığını da söyledi.

Valio yine de görselin yer aldığı ürünleri piyasadan çekeceğini duyurdu. Firmanın Başkan Yardımcısı Hanna Hiekkamies, pazarlama stratejilerinin ayrımcılığı teşvik etmediğinden emin olmak için politikalarını bir yıl önce güncellediklerini söyledi.

Bu tartışma gündeme gelmeden önce ürün değişikliğine gitmeyi konuştuklarını belirten Hiekkamies, yeterince hızlı hareket edemediklerini kabul etti. Bulgar ve Yunan yoğurtlarının paketlerini de değerlendireceklerini belirten Hiekkamies, yenilenecek ürünlerin sonbaharda raflarda olacağını duyurdu.

Mart ayında da Finlandiyalı çikolata şirketi Brunberg, ‘Kisses’ adlı ürününü benzer nedenlerle geri çekmişti. Ürünün üzerinde, Afrika kökenli görünümlü iki kişi öpüşürken görülüyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Filandiya'da Türk yoğurduyla ilgili yeni karar Sonraki Haber >>

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:30:46