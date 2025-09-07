Samanyolu Haber /Spor / Filenin Sultanları, dünya ikincisi! /07 Eylül 2025 19:44

Filenin Sultanları, dünya ikincisi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

SHABER3.COM

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Final karşılaşmasını Filenin Sultanları, 3-2 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, tarihimizde ilk kez çıktığımız Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalini 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Karşılaşmanın ilk setini İtalya 25-23 kazandı.

İkinci sette ritmini bulan Sultanlar, 10-2 başladığı seti 25-13 kazandı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette başa baş geçen mücadelede İtalya durumu 24-21'e getirdi ancak Sultanlar, 3 kez set sayısını çevirmesine rağmen 26-24 seti kaybederek, setlerde 2-1 geriye düştü.

Dördüncü sette yeniden havasını yakalayan Sultanlar, farkı 8'e kadar çıkardığı seti 25-19 kazandı ve mücadeleyi son sete taşıdı.

Son seti İtalya, 15-8 kazandı ve Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
