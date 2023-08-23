Filenin Sultanları grup liderliğini garantiledi: 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki dördüncü maçında Yunanistan’ı 3-0 yenerek, 4’te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya’yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.



“Filenin Sultanları”, grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00’de ev sahibi Almanya ile oynayacak.



Salon: Castello



Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Peter Szabo (Macaristan)



Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantatze, Anthouli, Nikologianni (Artakianou, Spanou, Tontai, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)



Türkiye: Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas, (Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)



Setler: 24-26, 16-25, 26-28



Süre: 83 dakika (28, 24, 31)