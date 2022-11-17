Samanyolu Haber /Spor / Filenin Sultanları ile Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu /17 Kasım 2022 01:01

Filenin Sultanları ile Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuralarının çekimi, İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda yapıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, kura çekimi sonunda C Grubu'nda yer alırken A Milli Erkek Voleybol Takımı D Grubu'nda yer alacak.

2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak.

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya


FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ 

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv şehrinde oynayacak.

A Grubu: İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Belçika, Estonya

B Grubu: Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya

C Grubu: Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Hollanda, Çekya, Danimarka

D Grubu: İsrail, Romanya, Fransa, Türkiye, Portekiz, Yunanistan
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