Filenin Sultanları ile Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuralarının çekimi, İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda yapıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, kura çekimi sonunda C Grubu'nda yer alırken A Milli Erkek Voleybol Takımı D Grubu'nda yer alacak.
2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak.
A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan
B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre
C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan
D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya
FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv şehrinde oynayacak.
A Grubu: İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Belçika, Estonya
B Grubu: Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya
C Grubu: Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Hollanda, Çekya, Danimarka
D Grubu: İsrail, Romanya, Fransa, Türkiye, Portekiz, Yunanistan