Samanyolu Haber /Spor / Filenin Sultanları Paris'ten madalyasız dönüyor /10 Ağustos 2024 21:12

Filenin Sultanları Paris'ten madalyasız dönüyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak bronz madalya kazanma şansını kaybetti.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve Olimpiyat Oyunları'nı 12 takım içinde 4'üncü tamamladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geldi.

South Paris Arena'da saat 18.15'te başlayan mücadeleyi 3-1'lik setler sonucu madalyayı Brezilya'ya kaptırdı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez madalya kazanma şansını kaybetti.

Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleyi salondan izledi.
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