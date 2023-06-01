Filenin Sultanları son dünya şampiyonu Sırbistan’ı dağıttı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ikinci maçında Sırbistan’ı 3-1 yendi. İlk maçında Güney Kore’yi 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikide iki yaptı.



Son iki Dünya Şampiyonası’nın birincisi Sırbistan karşısında ilk seti 24-22 öndeyken kaybeden Filenin Sultanları, daha sonra vites arttırdı. Kaybedilen ilk setin ardından muhteşem bir oyun ortaya koyan ve Sırbistan’a karşı büyük üstünlük kuran Türkiye, dünya şampiyonu apoletli rakibini mağlup etmeyi başardı.



KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ



Karşılaşmaya yoğun ilgi göstererek salonu dolduran seyirciler, müsabaka boyunca “Filenin Sultanları”na desteğini sürdürdü.



2023 yılındaki ilk sınavını verdiği FIVB Milletler Ligi’ne dün 3-0’lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, üçüncü maçında 3 Haziran Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00’de karşılaşacak. Organizasyona, yarın saat 14.00’te Tayland-Polonya, 17.00’de Kanada-Güney Kore ve 20.00’de ABD-İtalya maçlarıyla devam edilecek.



İLK SET NEFES KESTİ



Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyondaki mücadeleye iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk setin başında 3 sayılık üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren “Filenin Sultanları”, setin ortalarında 5 sayılık (15-10) farka ulaştı. Sırbistan bloklarla A Milli Takım’ı durdurmaya çalışırken, set sonunda daha fazla hata yapan milliler, 24-20’lik üstünlüğünü koruyamadı. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan’ın kazandığı sayılarla ilk seti 26-24 kaybetti.



Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci setin ortalarına doğru farkı açan Türkiye, 6 sayılık (14-8) üstünlük kurdu. Son bölümde farkı 9 sayıya (24-15) taşıyan “Filenin Sultanları”, ikinci seti üstün oyunuyla 25-17 kazandı.



Üçüncü sette 7 sayılık (16-9) üstünlüğe ulaşan ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla set sonunda farkı açtı. Üçüncü seti 25-15 kazanan milliler, skoru 2-1’e getirdi.



Ay-yıldızlılar dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.



Salon: Antalya



Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Juraj Mokry (Slovakya)



Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, İlkin Aydın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)



Sırbistan: Lozo, Drca, Aleksic, Popovic, Bjelica, Busa (Pusic, Mirkovic, Milenkovic, Uzelac)



Setler: 24-26, 25-17, 25-15, 25-21



Süre: 104 dakika (28, 24, 25, 27)