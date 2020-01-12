Samanyolu Haber /Spor / Filenin Sultanları'na Japonya vizesi /12 Ocak 2020 22:38

Filenin Sultanları'na Japonya vizesi

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final karşılaşmasında Almanya’yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat vizesini aldı.

SHABER3.COM

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya’yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. 

Yarı finalde Polonya’yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, Hollanda’yı eleyen Almanya ile finalde karşı karşıya geldi. 

Rakibi karşısında ilk seti 25-17, ikinci seti 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti de 25-22 alarak Almanya’yı 73 dakika süren maçın sonunda 3-0 mağlup etti.

İLK SETTE ALMANYA BAŞINI KALDIRAMADI

İlk sete hızlı başlayan Filenin Sultanları birinci teknik molaya 8-4 önde girerken, ikinci teknik molaya 16-10 üstün girdi ve Almanya’nın farkı azaltmasına izin vermedi. 

Set sonunda da hata yapmayan ve Almanların hücumlarını iyi savunan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-17 kazandı. 

Millilerde ilk sette Hande Baladin 7 sayı ile takımın en skorer ismi olurken 4 hücumun hepsini sayıya çeviren Zehra Güneş ilk seti yüzde 100’le tamamladı.

EDA ERDEM DEVREYE GİRDİ 7 SAYI İLE SETİ GETİRDİ

Almanlar ikinci sette oyunu dengelerken ilk teknik molaya 8-6 üstün girdik. Millilerimiz rakip servisleri karşılamakta zaman zaman sorun yaşasa da ikinci teknik molayı da 16-13 önde tamamladı. 

İkinci sette takımımızın kaptanı Eda Erdem 7 sayı ile en skorer oyuncumuz olurken Meryem Boz’un bloktan kazandırdığı sayılarla ikinci seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0’a getirdik.

SON SETTE ALMANYA DİRENSE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

İlk iki setteki istikrarını üçüncü sette de devam ettiren Filenin Sultanları, Eda Erdem ve pasör Naz Aydemir’in setin son sayılarında servis atışlarından kazandırdığı sayılar sayesinde son seti de 25-22 aldı. 

Almanya maçı 22-22’ye getirse de Naz Aydemir’in servisi ile gelen sayı maçı da kazanmamızı sağladı. 

3-0’lık sonuçla hem maç hem de Tokyo olimpiyat bileti Türkiye’nin oldu. 

Son sette en Hande Baladın 5 sayı kazandırarak öne çıktı.
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