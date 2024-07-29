Samanyolu Haber /Spor / Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş /29 Temmuz 2024 13:09

Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada final setini kazanarak Paris 2024'e galibiyetle başladı.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

Maça kötü başlayan Filenin Sultanları, ilk setlerdeki etkisiz oyununun ardından 2-0 geriye düştü. Karşılaşmanın geri kalanında direnç gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, final setini 15-13 kazanarak Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.

SIRADAKİ RAKİP DOMİNİK CUMHURİYETİ

Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci karşılaşmasına 1 Ağustos'ta saat 10.00'da Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkacak. Dominik Cumhuriyeti, Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk karşılaşmasında İtalya'ya 3-1'lik sonuçla mağlup olmuştu.
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