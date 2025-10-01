Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler’deki depremin ardından ölü sayısı artıyor /01 Ekim 2025 11:41

Filipinler’deki depremin ardından ölü sayısı artıyor

Filipinler’in Palompon bölgesinin batı açıklarında dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre yerel saatle 21.59’da yaşanan deprem, Cebu eyaleti kıyılarında da hissedildi.



Ölü sayısı 61’e yükseldi

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü, okulların tahliye edildiğini açıkladı. The Philippine Daily Inquirer’in yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, ülke genelinde ölü sayısı 61’e ulaştı.

Başkan Marcos’tan çağrı

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., halka tetikte olmaları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Marcos, “Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum, dualarım yaralılar ve afetten etkilenen herkesle” ifadelerini kullandı.

Taal Yanardağı faaliyete geçti

Depremin ardından başkent Manila’nın yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Taal Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağdan çıkan duman bulutlarının kuzeybatıya doğru 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.

Deprem kuşağında kırılganlık

Sık sık sismik hareketlerle karşı karşıya kalan Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı yani “Ateş Çemberi” üzerinde bulunuyor. Bu nedenle hem güçlü depremler hem de yanardağ patlamaları ülkede büyük risk oluşturmaya devam ediyor.
