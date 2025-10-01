Filipinler’deki depremin ardından ölü sayısı artıyor

Ölü sayısı 61’e yükseldi



Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü, okulların tahliye edildiğini açıkladı. The Philippine Daily Inquirer’in yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, ülke genelinde ölü sayısı 61’e ulaştı.



Başkan Marcos’tan çağrı



Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., halka tetikte olmaları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Marcos, “Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum, dualarım yaralılar ve afetten etkilenen herkesle” ifadelerini kullandı.



Taal Yanardağı faaliyete geçti



Depremin ardından başkent Manila’nın yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Taal Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağdan çıkan duman bulutlarının kuzeybatıya doğru 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.



Deprem kuşağında kırılganlık



Sık sık sismik hareketlerle karşı karşıya kalan Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı yani “Ateş Çemberi” üzerinde bulunuyor. Bu nedenle hem güçlü depremler hem de yanardağ patlamaları ülkede büyük risk oluşturmaya devam ediyor.