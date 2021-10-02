Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakıyor

Ses getiren küfürlü çıkışlarıyla tanınan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte siyaset sahnesinden çekileceğini açıkladı. Duterte'nin bir sonraki seçimlerde kızı Sara'nın önünü açacağı söylentileri gündeme geliyordu.







KIZININ İSMİ GEÇİYOR





Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Hükümetteki Filipinler Demokratik Partisi'nden (PDP-Laban) Rodrigo Duterte "Bugün siyasetten emekli olduğumu açıklıyorum" diyerek politika kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Partisinden Senatör Christopher 'Bong' Go da Mayıs 2022'de düzenlenecek seçimlerde başkanın yerine aday olduğunu açıkladı. Bir diğer iddialı adaysa Duterte'nin kızı Sara Duterte. Duterte'nin mirasçısı olarak görülen Sara Duterte, babasının izinden giden bir kişi. Öyle ki Duterte gibi o da Davao kenti belediye başkanı olarak siyasi hayatına yön veriyor. Ancak Duterte'nin cinsiyetçi bir şekilde 'devlet başkanlığının kadınlara göre olmadığını' dile getirmişti.





BOKSÖR RAKİP





Bugün hâlâ Davao'yu yöneten Sara ise seçimlerin tek iddialı adaylarından değil. Filipinli şampiyon boksör Manny Pacquiao geçtiğimiz haftalarda PDP-Laban Partisi'ndeki bir grup tarafından 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimine aday olarak gösterildi. Bir dönem dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösterilen Pacquiao, doğduğu Sarangani eyaletinden 2010 ve 2013 seçimlerinde milletvekili seçilmişti.





ADINDAN SARF ETTİĞİ KÜFÜRLERLE SÖZ ETTİRDİ





Filipinler yasalarına göre 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Duterte'nin bir daha seçilme şansı bulunmuyor. Daha önce başkan yardımcılığı görevine talip olduğunu söylese de bugün itibariyle siyaset sahnesinden çekileceği kesinleşmiş oldu. 76 yaşındaki siyasetçi bugüne kadar adından küfürlü çıkışlarla söz ettirdi. Duterte; Papa Francis, ABD'nin Manila Büyükelçisi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri gibi kişilere 'o….. çocuğu' diye küfür etmişti. Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya ise bu küfrü iki kez savurmuştu. Bunun haricinde kendisinin liderlik döneminde pek çok ağır cinsiyetçi çıkış da vardı.