Filipinler'de alarm!

Filipinler’de Taal Yanardağı’nın yeniden faaliyet geçerek kül püskürtmesi üzerine 8 bin kişi bölgeden tahliye edildi.





Manila Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.





Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe kül püskürten yanardağdaki patlamaların etkisi ile sarsıntılar meydana geldi.





Manila Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, “Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşlar, Taal Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı.” denildi.





8 BİN KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ





Yanardağdan yükselen dumanlar arasında yoğun şimşek çakmaları görülmesi üzerine, çevredekiler panik yaşadı.





Başşehir Manila’nın güneyindeki yanardağda meydana gelen patlama sonrası 8 bin kişi bölgeden tahliye edildi.





Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tehlike seviyesini "3" olarak açıkladı.