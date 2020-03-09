Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte kendisine dokunulmasını yasakladı /09 Mart 2020 15:11

Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte kendisine dokunulmasını yasakladı

Bugüne kadar 10 kişide koronavirüs görülen Filipinler'de, salgın nedeniyle Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye dokunmanın yasaklandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Filipinler Devlet Başkanlığı Güvenlik Grubu (PSG) Komutanı Albay Jesus Durante, yerel basına dün konuyla ilgili olağanüstü toplantı yaptıklarını açıkladı. 

Durante, toplantıda 74 yaşındaki Duterte ve ailesinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için önleyici tedbirleri sıkı şekilde uygulama kararı aldıklarını belirterek, özellikle Devlet Başkanı'na 'dokunulmaması' politikası izleyeceklerini söyledi. 

'Yanına yaklaşması beklenen kişiler testten geçirilecek'

Bu politikanın, PSG personelinin yanı sıra siyasetçiler ve yüksek mevki sahibi kişiler için de geçerli olacağını belirten Durante, toplantılar ve etkinliklerde Devlet Başkanı Duterte'nin yanına yaklaşması beklenen kişilerin 'kapsamlı tarama ve testten geçirileceğini' vurguladı. 

Filipinler'de bugüne kadar 10 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Endonezya'da vaka sayısı 19'a yükseldi

Endonezya'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının bir günde 6’dan 19'a yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, yapılan test sonuçlarında 13 kişide daha Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurdu.

Görülen yeni vakalarda 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu belirten Yurianto, söz konusu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi vermedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte kendisine dokunulmasını... Sonraki Haber >>

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:28:43