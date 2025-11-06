Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu: Ölü sayısı 140'ı geçti /06 Kasım 2025 23:02

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu: Ölü sayısı 140'ı geçti

Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140'ı geçti, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Kalmaegi, şimdiye kadar yılın en ölümcül tayfunu olarak kayıtlara geçti.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle can kaybı 142'ye yükseldi. Yıkıcı sellere yol açan ve Vietnam'a doğru ilerleyen fırtına nedeniyle en az 127 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Kalmaegi, dünya genelinde bu yılın en ölümcül tayfunu oldu. 

Ulusal afet ajansının bugün yaptığı açıklamaya göre, farklı şehirlerde bir milyona yakın kişi olumsuz hava koşullarından etkilenirken 500 binden fazla Filipinli afet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Fırtına nedeniyle şu ana kadar onlarca uçuş iptal edilirken deniz yoluyla seyahat eden binlerce kişinin ise limanlarda mahsur kaldığı belirtildi. 

Filipinler hükümeti, yardım fonlarının kullanılmasına ve temel ihtiyaç ürünlerine tavan fiyat getirilmesine imkân sağlayan "ulusal felaket durumu" ilan etti.
Yeni bir süper tayfun yaşanabilir

Filipinler devlet meteoroloji servisinde görevli meteorolog Benison Estareja, AFP'ye yaptığı açıklamada, en kötü etkilenen Cebu bölgesine tayfunun kısa süre içinde, normalde tüm Kasım ayında düşen yağışın 1,5 katı yağmur bıraktığını, bunun "20 yılda bir" görülebilecek bir durum olduğunu belirtti. Estareja, bölgedeki "yoğun kentleşmenin" koşulları daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

Kalmaegi Tayfunu, Filipinler'e yıkım getirdikten sonra daha batıdaki Vietnam'a doğru ilerliyor.

Diğer yandan meteoroloji bürosu, Filipinler'e doğru yaklaşan başka bir tropik siklonun da Cuma akşamı ya da Cumartesi günü ülkeye ulaşmasının beklendiğini belirterek hafta sonuna kadar süper tayfuna dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Filipinler her yıl ortalama 20 tropik siklon ile karşı karşıya kalıyor. Ülkeyi vuran en şiddetli fırtınalardan biri, 2013'te yaşanan ve 6 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açan süper tayfun Haiyan olmuştu.
