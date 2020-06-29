Samanyolu Haber /Gündem / Filipinler'de korona sonrası nüfus patlaması bekleniyor /29 Haziran 2020 13:13

Filipinler'de korona sonrası nüfus patlaması bekleniyor

Filipinler'de aile planlamasının korona virüsü salgını sırasında ciddi ölçüde sekteye uğradığı belirtildi. Ülkede son 20 yılın en yüksek doğum oranlarının beklendiği, bu sene fazladan 214 bin bebeğin doğabileceği belirtildi.

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Güney Asya ülkesi Filipinler’de korona virüsü salgını sırasında uygulanan çok sıkı sokağa çıkma tedbirleri nedeniyle aile planlamasının sekteye uğradığı, bunun sonucunda ülkede 214 bin daha fazla doğum beklendiği belirtildi. Birçok bölgede prezervatif ve doğum kontrol haplarının tükendiği aktarılıyor.

Filipinler Üniversitesi’ne bağlı Nüfus Enstitüsü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) ortak hesaplamasına göre, salgın nedeniyle gerçekleşen plansız hamilelikler sonucu ülkede yıllık ortalamadan 214 bin daha fazla bebek doğabilir. Bu durumun 2021 yılında yaklaşık 1.9 milyon doğum anlamına geleceği, Filipinler’de en son 2000 yılında bu oranda doğum gerçekleştiği belirtildi. Ülkede karantina sırasında aile planlamasına erişimi olmayan kadınların sayısının beşte bir oranında artarak 3 milyon 688 bine yükseldiği de açıklandı.

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Gazete Duvar'ın haberine göre, Filipinler Aile Planlama Kurumu Başkanı Nandy Senoc salgın nedeniyle aile planlama hizmetlerine erişimin sekteye uğradığını, marttan bu yana uygulanan sokağa çıkma tedbirleri sonucunda hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının kliniklere aylardır gidemediğini söyledi. Özellikle adalar ve kırsal bölgelerde prezervatif ve doğum kontrol hapı bulmanın giderek zorlaştığı da belirtildi. “Stoklarımız tükeniyor” diyen Senoc, hükümetin salgınla mücadele sırasında aile planlamasıyla ilgili sorunları gözardı ettiğini söyledi.

UNFPA, Covid-19 salgınının dünya çapındaki aile planlaması çabalarını sekteye uğrattığını, korona krizi sonucunda küresel ölçekte neredeyse 7 milyon plansız gebelik yaşanabileceğini belirtiyor. 
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