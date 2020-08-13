Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler'den tuhaf açıklama /13 Ağustos 2020 09:44

Filipinler'den tuhaf açıklama

Filipinler saray sözcüsü: Devlet Başkanı Duterte, Rusya'nın Koronavirüs aşısı için kobay faresi olacak.

SHABER3.COM

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü, 75 yaşındaki liderin Rusya'nın yeni geliştirdiği Koronavirüs aşısı için ''kobay faresi'' olacağını söyledi.

Rusya'nın geçen günlerde tescillediği aşıya birçok uzman temkinli yaklaşsa da Filipinler, Moskova'nın aşı denemelerine katılma teklifini kabul etti. Duterte pazartesi günü, ''İlk benim üzerimde deneyecekler.'' demişti. 

"O AÇIKLAMA ŞAKA DEĞİL"

Duterte'nin sözcüsü Harry Roque, devlet başkanının ''şaka yapmadığını'' söyledi. Tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Ruque, ''O yaşlı biri, Filipinler halkı için canını feda edebilir.'' dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mikail Muraşko, dün Koronavirüs aşısının ilk partisinin iki hafta içinde üretileceğini ve kullanıma hazır olacağını bildirdi. 

Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik-V" isimli Covid-19 aşısı salı günü Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan tescillendi. 

Rusya'nın aşı çalışmalarında insan üzerinde test aşaması iki aydan kısa sürdü. 

DSÖ: AŞI GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VERİLEMEZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın Covid-19 aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, yeni tip Koronavirüs'e karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden taviz vermek anlamına gelmeyeceği ikazında bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, şüphelere rağmen Rusya'nın salgını durdurma çalışmalarına ''büyük güven duyduğunu'' belirterek, ''Ürettikleri aşının insanlık için çok iyi olduğuna inanıyorum.'' demişti.
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