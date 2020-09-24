Samanyolu Haber /Dünya / Filistin 14 yıl sonra seçime gidiyor /24 Eylül 2020 19:29

Filistin 14 yıl sonra seçime gidiyor

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in anlaşmasından sonra barış için olumlu havanın estiği Filistin’de önemli bir gelişme daha yaşandı.

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Filistin’de Gazze Şeridi’ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria’yı yöneten El Fetih örgütleri, 2006’dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için anlaştı.

Filistin lideri Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye’nin onayladığı anlaşmaya göre sandıklar altı ay içinde kurulacak.

BBC Türkçe’nin aktardığı plana göre önce parlamento seçimi, ardından Filistin yönetimi başkanlığı seçimi ve son olarak da Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi seçimleri yapılacak.

İki örgütten temsilciler bu hafta İstanbul’da bir araya gelmişti.2006’daki seçimde Hamas sürpriz bir şekilde sandalyelerin önemli bir kısmını kazanmış, sonrasında kurulan hükümet ise kısa sürmüştü.

2012’deki tutuklu değişimi ve 2014’teki birlik hükümeti girişimleri de kalıcı bir birlikteliğe yol açamamıştı.
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